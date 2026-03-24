世界中のティーンを熱狂させ、ポップカルチャーに大きな社会現象を巻き起こしたドラマシリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』が、2026年に放送開始から20周年を迎えた。これを記念した特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』の独占配信が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で本日（3月24日）午後4時よりスタートする。【動画】『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル