『ハンナ・モンタナ』20周年記念スペシャル番組＆名曲MV一挙配信、マイリー・サイラスからメッセージも
世界中のティーンを熱狂させ、ポップカルチャーに大きな社会現象を巻き起こしたドラマシリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』が、2026年に放送開始から20周年を迎えた。これを記念した特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』の独占配信が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で本日（3月24日）午後4時よりスタートする。
【動画】『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』15秒スポット
『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』は、スーパーアイドル“ハンナ・モンタナ”という正体を隠して普通の高校生活を送る少女マイリーの日常を描いた青春コメディ。2006年3月24日に全米で放送が開始されると、“普通の女の子がスターに変身する”という夢のような設定や、華やかな楽曲、コミカルな掛け合い、等身大の少女の悩みや友情を描くストーリーも支持を集め、瞬く間に世界的ヒットとなった。
主演のマイリー・サイラスも一躍トップスターへと駆け上がり、作品はファッションや音楽を含め大きなムーブメントを巻き起こした。映画『ハンナ・モンタナ ザ・ムービー』（2010年）も大ヒット。作品から生まれた関連アルバムは、全世界で14回のプラチナ認定、18回のゴールド認定を受けるなど、音楽業界にも大きな影響を与えている。現在でもシリーズ人気は衰えず、ディズニープラスにおける関連コンテンツの全世界ストリーミング再生時間は、累計5億時間超え。時代を超えて愛され続けている。
今回配信される特別番組では、スタジオに招待された観客の前でマイリー・サイラスが独占インタビューに応じ、“ハンナ・モンタナ（マイリー）”の誕生秘話や、番組が世界中のファンに与え続けている影響について、自身の言葉で語る。さらに未公開の貴重なアーカイブ映像が初披露される。スチュワート家のリビングルームやハンナの象徴的なクローゼットなど、印象的なセットも再現されるなど、ファン必見の内容となっている。
マイリーは「『ハンナ・モンタナ』は永遠に私の一部です。テレビ番組として始まったこの作品は、私の人生、そして多くのファンの人生に大きな影響を及ぼしました。大きな夢を持ち、大声で歌い、“ありのままの自分”を受け入れる勇気を与えてくれました。その深いつながりに、私はいつも感謝しています。何年も経った今でも、この作品が人々に大きな意味を持ち続けていることを、とても誇りに思います」と作品愛をにじませ、「今回の『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』は、20年間にわたって私を支えてくれたファンたちに感謝し、一緒にお祝いするための、私なりの恩返しなのです」とコメントしている。
同番組の配信にあわせ、シリーズの興奮が蘇る名曲ミュージックビデオ（全5曲）の見放題独占配信もスタート。シリーズの原点であるシーズン1からオープニングナンバー「The Best of Both Worlds」や、同世代のティーンたちに“何にだってなれる”と大きな勇気を与えたガールズ・アンセム「Who Said」。
また、人気が加速し記録的な大ヒットとなったシーズン2からは、失敗を恐れるティーンの背中を押すメッセージソング「Nobody's Perfect」や、ハンナの華やかなステージを象徴するエネルギッシュな一曲「We Got The Party」が登場。
そして、シリーズの集大成となる最終シーズン『ハンナ・モンタナ フォーエバー』から、ハンナの葛藤を歌い上げたエモーショナルな楽曲「Ordinary Girl」が配信される。
■見放題独占配信のミュージックビデオ
・"The Best of Both Worlds" | Hannah Montana Music Video
・"Who Said" | Hannah Montana Music Video
・"Nobody's Perfect" | Hannah Montana Music Video
・"We Got The Party" | Hannah Montana Music Video
・"Ordinary Girl" | Hannah Montana Forever Music Video
『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』は、スーパーアイドル“ハンナ・モンタナ”という正体を隠して普通の高校生活を送る少女マイリーの日常を描いた青春コメディ。2006年3月24日に全米で放送が開始されると、“普通の女の子がスターに変身する”という夢のような設定や、華やかな楽曲、コミカルな掛け合い、等身大の少女の悩みや友情を描くストーリーも支持を集め、瞬く間に世界的ヒットとなった。
主演のマイリー・サイラスも一躍トップスターへと駆け上がり、作品はファッションや音楽を含め大きなムーブメントを巻き起こした。映画『ハンナ・モンタナ ザ・ムービー』（2010年）も大ヒット。作品から生まれた関連アルバムは、全世界で14回のプラチナ認定、18回のゴールド認定を受けるなど、音楽業界にも大きな影響を与えている。現在でもシリーズ人気は衰えず、ディズニープラスにおける関連コンテンツの全世界ストリーミング再生時間は、累計5億時間超え。時代を超えて愛され続けている。
今回配信される特別番組では、スタジオに招待された観客の前でマイリー・サイラスが独占インタビューに応じ、“ハンナ・モンタナ（マイリー）”の誕生秘話や、番組が世界中のファンに与え続けている影響について、自身の言葉で語る。さらに未公開の貴重なアーカイブ映像が初披露される。スチュワート家のリビングルームやハンナの象徴的なクローゼットなど、印象的なセットも再現されるなど、ファン必見の内容となっている。
マイリーは「『ハンナ・モンタナ』は永遠に私の一部です。テレビ番組として始まったこの作品は、私の人生、そして多くのファンの人生に大きな影響を及ぼしました。大きな夢を持ち、大声で歌い、“ありのままの自分”を受け入れる勇気を与えてくれました。その深いつながりに、私はいつも感謝しています。何年も経った今でも、この作品が人々に大きな意味を持ち続けていることを、とても誇りに思います」と作品愛をにじませ、「今回の『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』は、20年間にわたって私を支えてくれたファンたちに感謝し、一緒にお祝いするための、私なりの恩返しなのです」とコメントしている。
同番組の配信にあわせ、シリーズの興奮が蘇る名曲ミュージックビデオ（全5曲）の見放題独占配信もスタート。シリーズの原点であるシーズン1からオープニングナンバー「The Best of Both Worlds」や、同世代のティーンたちに“何にだってなれる”と大きな勇気を与えたガールズ・アンセム「Who Said」。
また、人気が加速し記録的な大ヒットとなったシーズン2からは、失敗を恐れるティーンの背中を押すメッセージソング「Nobody's Perfect」や、ハンナの華やかなステージを象徴するエネルギッシュな一曲「We Got The Party」が登場。
そして、シリーズの集大成となる最終シーズン『ハンナ・モンタナ フォーエバー』から、ハンナの葛藤を歌い上げたエモーショナルな楽曲「Ordinary Girl」が配信される。
■見放題独占配信のミュージックビデオ
・"The Best of Both Worlds" | Hannah Montana Music Video
・"Who Said" | Hannah Montana Music Video
・"Nobody's Perfect" | Hannah Montana Music Video
・"We Got The Party" | Hannah Montana Music Video
・"Ordinary Girl" | Hannah Montana Forever Music Video