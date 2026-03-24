フリーアナウンサーで気象予報士の塩見泰子（37）が23日、自身のインスタグラムを更新。京都大学大学院卒業を報告した。「本日(2026年3月23日)、博士号（人間・環境学）を授与いただきました」と報告。「祖母が母にあつらえ私が受け継いだ着物に、京大伝統の博士ストール。紫色の重みは想像以上で嬉しかったですし、身が引き締まる思いでした」とつづった。「これまで、認知神経科学の観点から『記憶に残る情報の伝え方』に