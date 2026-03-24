JR東日本が3月14日から運賃を値上げしました。この値上げにより、通勤定期代の見直しを迫られるケースも出てきそうです。並行する私鉄よりJRのほうが高くなる区間では、会社から「より安いルートで通勤してほしい」と求められる可能性もあります。たとえば八王子から新宿に通勤する場合、これまで6カ月の定期代は、京王線よりもJR中央線を利用したほうが1万730円安い状況でした。しかし値上げにより、現在は京王線を利用したほうが