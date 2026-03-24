今季から米下部のコーン・フェリーツアーに参戦している石川遼。開幕から中南米を転戦し、3月上旬に一時帰国したが、米国本土に舞台を移す今週からリスタートとなる。【最新セッティング】36.75インチのエースパターはソール部に鉛がベッタリ帰国中にスポンサー契約を結ぶ三井住友カードのイベントに参加した際、石川が握っていたやや長めのパターは見慣れないモデルに見えた。ヘッドは昨年も使用経験のあるオデッセイのツノ型の