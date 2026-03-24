ほぼ真っ白ヘッドにソールは鉛ベッタリ 石川遼の今季の“エースパター”は特注品
今季から米下部のコーン・フェリーツアーに参戦している石川遼。開幕から中南米を転戦し、3月上旬に一時帰国したが、米国本土に舞台を移す今週からリスタートとなる。
【最新セッティング】36.75インチのエースパターはソール部に鉛がベッタリ
帰国中にスポンサー契約を結ぶ三井住友カードのイベントに参加した際、石川が握っていたやや長めのパターは見慣れないモデルに見えた。ヘッドは昨年も使用経験のあるオデッセイのツノ型の＃7であることは間違いないが、ソール部分は鉛がベッタリ。上部はほぼ真っ白でフェース寄りのトウとヒールの一部を黒くした独特なペイントが施されている。白と黒のアライメントラインが特徴の「ヴァーサ」シリーズのようにも見えるが…。「1月から使っているのですが、前から持っていました。ヴァーサみたいですが、（コーチの田中）剛さん考案のペイントです。（トウとヒール側を）黒くすることでフェースがくっきり狭く見えている感じです」と独特のペイントで構えやすく、インパクトに集中しやすいという。ペイントだけでなく、ほかにもこだわりがある。ヘッドはゼロトルクモデルの「Ai ONE S2S CRUISER ＃7」と判明。長さは36.75インチで重めのグリップも装着している。「カウンターバランスですが、（鉛を貼って）ヘッドをさらに重くしています。全体の動きを安定させる狙いです。いい感じで打ちやすいです。今は特に不満もありません」とすでにお気に入りの一本になっている。新シーズンに合わせてドライバーは最新モデルの『QUANTUM ???』、5番アイアンは「6番アイアンよりやさしい」という未発表モデルのマッスルバックを投入している。アイアンやUWは手に馴染んだもので揃える。特注のパターは今年の大きな武器になりそうだ。【石川遼のクラブセッティング（3月時点）】1W：キャロウェイ QUANTUM ???（9度/ツアーAD GC6-S）3W：キャロウェイ PARADYM Ai SMOKE MAX（15度/ツアーAD GC7-X）3U：キャロウェイ APEX UW（22年モデル）（19度/ツアーAD UB 8-X）4U：キャロウェイ APEX UW（25年モデル）（23度/ツアーAD UB 9-X）5I：キャロウェイ APEX MBフォージド（N.S.PRO MODUSプロトタイプ S）6〜9I：キャロウェイ APEX MB（N.S.PRO MODUSプロトタイプ S）48、52、56度：キャロウェイ OPUS SP（N.S.PRO MODUSプロトタイプ S）60度：キャロウェイ X FORGED（N.S.PRO MODUSプロトタイプ S）PT：オデッセイ Ai ONE S2S CRUISER 7
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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