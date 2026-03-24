昨年10月、マダガスカル・アンタナナリボで開かれた集会で掲げられた海賊旗（中野智明氏撮影・共同）【ナイロビ共同】アフリカの島国マダガスカルでクーデターにより実権を掌握した暫定政権が23日までに、汚職を防ぐため閣僚選任時の「身体検査」にポリグラフ（うそ発見器）を使うと発表した。AP通信によると、暫定政権トップは「合格しないと面接に進めない」と説明。ただ地元メディアからは信頼性に懸念の声も上がっている。