Image: Apple AppleがWWDC26を2026年6月8日（太平洋時間）からオンラインで開催すると発表しました。公式サイトなどで視聴できます。WWDCは毎年開催される開発者向けのイベント。ざっくり言うと、その年にiPhoneやMacがソフトウェア的にどう進化するかが発表されます。一般ユーザー目線だと、今年買い替えるか、買い替えるならどれを買うか、みたいな判断の材料が得られるタイミングという感