Image: Apple

AppleがWWDC26を2026年6月8日（太平洋時間）からオンラインで開催すると発表しました。公式サイトなどで視聴できます。

WWDCは毎年開催される開発者向けのイベント。ざっくり言うと、その年にiPhoneやMacがソフトウェア的にどう進化するかが発表されます。一般ユーザー目線だと、今年買い替えるか、買い替えるならどれを買うか、みたいな判断の材料が得られるタイミングという感じです。

注目ポイントは毎年変わりますが、MacRumorsが挙げているように「強化Siri」が正式に発表されるのか？ 実際くるのであれば、どのような形で実装されるのか？が今年の焦点になるでしょう。以前話が少し出た「Apple版ChatGPT」が現実になるのかも気になります。

｢Apple版ChatGPT｣がくるかも。AI時代もiPhoneでいいのかも

M5を搭載したMac StudioやMac miniがこのタイミングで発表される可能性もあります。

WWDC26は、今年のAppleがいい感じなのか？を占う、大事なイベントです。興味がある方は予定に入れておくといいでしょう。

Source: Apple, MacRumors