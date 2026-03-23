新NISAの開始から3年目に入り、日本経済は「貯蓄から投資へ」という歴史的な転換点の中にある。日本銀行が発表した2025年第4四半期の資金循環統計によれば、家計金融資産残高は2,300兆円に迫り、過去最高を更新し続けている。【こちらも】株価暴落時における投資家の心構え感情を排し「資本効率」を見極める防衛策を膨大な資産が市場へと還流し始める一方、投資原資の捻出に窮し、日常生活に支障をきたす「NISA貧乏」という