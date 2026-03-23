立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、肉じゃがとそばの意外な相性のよさを紹介しています。【画像】わわ…っ…意外とおいしそう！富士そば公式の「そば×肉じゃが」のビジュアルを見る！富士そば公式「聞こえますか…」公式アカウントは、「自宅に余りの『肉じゃが』がある皆さんへ…聞こえますか…あなたの心に直接語りかけています…」と、SNS上で見られる「心に直接語りかける」フレーズでコメ