立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、肉じゃがとそばの意外な相性のよさを紹介しています。

【画像】わわ…っ…意外とおいしそう！ 富士そば公式の「そば×肉じゃが」のビジュアルを見る！

富士そば公式「聞こえますか…」

公式アカウントは、「自宅に余りの『肉じゃが』がある皆さんへ…聞こえますか…あなたの心に直接語りかけています…」と、SNS上で見られる「心に直接語りかける」フレーズでコメント。

「今すぐおそばの上に乗せてください…肉じゃがとおそばは意外と合います…肉じゃがをおそばの上に乗せるのです……」と続けて、温かいそばに肉じゃががのった写真を投稿しています。

X上では、「肉じゃがのあとはカレーって決まってるのに…なんと、そばにも合うのねー！」「肉じゃがの甘みがそばつゆに溶け込んで最高ですね」「たしかに相性よさそう…これは考えなかった…」「今晩やってみます」「おいしそう」という声が上がっています。

「モツ煮も合いますかねえ」というユーザーからのコメントに、公式アカウントは「モツ煮もおいしそうです」と返信しています。