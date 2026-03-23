高市早苗首相は２３日の参院本会議に出席。日米首相会談でトランプ大統領に「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」と語ったことに言及した。立憲民主党の柴慎一参院議員は、米国とイスラエルによるイラン攻撃について「子供を含めた多くの人命が失われています」と指摘。「そのなかでトランプ大統領からは武力を誇示し、イラン国民の命をもてあそぶような発言、発信がなされており、総理の発言に強い違和感を感じ