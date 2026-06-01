ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が5月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。政府が飲食料品の消費税減税をめぐり、来年4月実施を軸に検討し、税率1％とする案が有力となっているなどと報じられている件について、私見を述べた。堀江氏は今回の動画で、最近の時事ネタなどについて次々と持論や解説を述べていった。最後のほうで、スタッフから、この食品消費税1％案について聞かれると、「もうね、バカ！本当に。もうそも