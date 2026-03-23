マウスコンピューターは3月23日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、AMD Ryzen AI 7 450 プロセッサを搭載した「G TUNE P」シリーズを販売開始した。○G TUNEブランド初のCopilot+ PC同製品は、G TUNEブランドとして初めてのCopilot+ PCとなる。Copilot+ PC には、「Recall」（画面上の履歴情報検索機能）、「Live Captions」（再生音声の自動翻訳・字幕表示機能）、「Image Creator」（テキスト入