「選抜高校野球・１回戦、三重２−０佐野日大」（２３日、甲子園球場）佐野日大が完封で敗れ初戦で姿を消した。元阪神で自らも高校時代に完封勝利をマークした麦倉監督は初勝利に届かなかった。序盤から懸命のディフェンスで三重の攻撃をしのいでいた佐野日大。しかし六回、満塁のピンチを招くと大西に左前２点打を浴びて均衡を破られた。打線は三重の背番号１８・上田の前にゴロアウトの山。反撃の糸口をつかめなかった。