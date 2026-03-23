STARTO ENTERTAINMENTでは5月1日、2日の2日間にわたり横浜アリーナで『アイドル音楽フェス The ONE 〜一音一生〜』を開催することを発表した。SUPER EIGHTの安田章大が発起人を務め、公式サイトでもコメントが発表されている。【動画】結婚を機に、過去と未来に向き合う兄妹を描く『平行と垂直』の特報映像参加アーティストは安田のほか、重岡大毅（WEST.）神山智洋（WEST.）、濱田崇裕（濱＝異体字、WEST.）※5月2日のみ出演