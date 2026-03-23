SUPER EIGHT・安田章大が発起人『アイドル音楽フェス The ONE』開催決定「新感覚を味わいにきて欲しいです！」
STARTO ENTERTAINMENTでは5月1日、2日の2日間にわたり横浜アリーナで『アイドル音楽フェス The ONE 〜一音一生〜』を開催することを発表した。SUPER EIGHTの安田章大が発起人を務め、公式サイトでもコメントが発表されている。
【動画】結婚を機に、過去と未来に向き合う兄妹を描く『平行と垂直』の特報映像
参加アーティストは安田のほか、重岡大毅（WEST.）神山智洋（WEST.）、濱田崇裕（濱＝異体字、WEST.）※5月2日のみ出演、宮近海斗（Travis Japan）、川島如恵留（Travis Japan）、松倉海斗（Travis Japan）、B&ZAI。
安田は「事務所、グループを大切にしながらも好きな音楽を自分の表現したいように出来る場所を作られたらいいなぁと想い、立ち上げました！」と企画意図を説明。「コンサートやライブとも違う、フェス仕様にして新感覚を味わいにきて欲しいです！」と呼びかける。
また「なかなか混じり合わないメンバーが一緒にセッションしたり、音で戯れあってる瞬間が見られる事、色んなグループのファンの皆様が集まってくださり、触れ合える事が魅力だと感じてます。すると、僕たちとファンの皆様との絆が近くなりつつ深くなる、これが一番の望みです」と展望。
そして「今回はこの発表されたメンバーが参加してくれます！今回うまくいけば、また毎年色んな社内のアーティストの方々にも参加してもらいたいとも思っています」とイベントに込めた思いを明かしている。
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参加アーティストは安田のほか、重岡大毅（WEST.）神山智洋（WEST.）、濱田崇裕（濱＝異体字、WEST.）※5月2日のみ出演、宮近海斗（Travis Japan）、川島如恵留（Travis Japan）、松倉海斗（Travis Japan）、B&ZAI。
また「なかなか混じり合わないメンバーが一緒にセッションしたり、音で戯れあってる瞬間が見られる事、色んなグループのファンの皆様が集まってくださり、触れ合える事が魅力だと感じてます。すると、僕たちとファンの皆様との絆が近くなりつつ深くなる、これが一番の望みです」と展望。
そして「今回はこの発表されたメンバーが参加してくれます！今回うまくいけば、また毎年色んな社内のアーティストの方々にも参加してもらいたいとも思っています」とイベントに込めた思いを明かしている。