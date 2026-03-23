【モデルプレス＝2026/03/23】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第11話「本圀寺の変」が22日に放送された。次回予告に登場した人物に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」主人公の正妻を演じる33歳美人女優◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天