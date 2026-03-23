大河「豊臣兄弟！」次回予告に一瞬映った人気女優に視聴者沸く「大河デビュー」「オーラすごい」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/23】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第11話「本圀寺の変」が22日に放送された。次回予告に登場した人物に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」主人公の正妻を演じる33歳美人女優
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
この日の放送では、永禄12年1月、第15代将軍・足利義昭（尾上右近）が滞在する本圀寺を、対立する三好三人衆が襲撃した「本圀寺の変」が描かれた。
本編後の第12話「小谷城の再会」（29日放送）の予告では、浅井長政（中島歩）と市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）に長女・茶々が誕生。さらに、夫婦になる約束をしていた幼なじみ・直（白石聖）の墓を訪れた小一郎の前に、母・なか（坂井真紀）の「お直さんが生きててくれたらって、思ってるだろうけど」という言葉が重なるなか、慶（ちか・吉岡里帆）が現れた。
吉岡演じる慶は、小一郎の正妻として生涯をともに歩み、やがて兄嫁の寧々（浜辺美波）とともに豊臣兄弟を支える存在となる女性。吉岡は本作が大河ドラマ初出演となる。
今回、第12話から慶が登場することが明らかになり、視聴者からは「吉岡里帆ちゃんいた！？」「大河デビューおめでとう」「待ってました！」「いよいよ小一郎の未来の妻が登場だ」「一瞬だったけどオーラすごい」「なんだか一癖ありそう？」「展開が楽しみすぎる」と喜びや期待の声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」次回予告に注目集まる
この日の放送では、永禄12年1月、第15代将軍・足利義昭（尾上右近）が滞在する本圀寺を、対立する三好三人衆が襲撃した「本圀寺の変」が描かれた。
本編後の第12話「小谷城の再会」（29日放送）の予告では、浅井長政（中島歩）と市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）に長女・茶々が誕生。さらに、夫婦になる約束をしていた幼なじみ・直（白石聖）の墓を訪れた小一郎の前に、母・なか（坂井真紀）の「お直さんが生きててくれたらって、思ってるだろうけど」という言葉が重なるなか、慶（ちか・吉岡里帆）が現れた。
吉岡演じる慶は、小一郎の正妻として生涯をともに歩み、やがて兄嫁の寧々（浜辺美波）とともに豊臣兄弟を支える存在となる女性。吉岡は本作が大河ドラマ初出演となる。
今回、第12話から慶が登場することが明らかになり、視聴者からは「吉岡里帆ちゃんいた！？」「大河デビューおめでとう」「待ってました！」「いよいよ小一郎の未来の妻が登場だ」「一瞬だったけどオーラすごい」「なんだか一癖ありそう？」「展開が楽しみすぎる」と喜びや期待の声が上がっている。（modelpress編集部）
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