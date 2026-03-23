ゲーム実況の動画配信で子どもたちに大人気の男女混交グループ「カラフルピーチ」が22日、初のファンミーティング「みんなとドタバタ運動会」を都内で開いた。普段はバーチャルの世界で活動するが、この日は現実空間で「玉入れ」「借り物競走」など4つのステージに挑み、ファンとともに攻略。会場全体が一体になって盛り上がった。（西村綾乃）普段は顔出ししないメンバーが、赤組6人と白組5人に分かれて、素顔でリスナーと