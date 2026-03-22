ママ友と話をしたりSNSを見たりしていると、旦那さんに不満を持っているママがいることがわかります。しかし離婚をするかというと、実際にはしていない人もいるそう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『「夫が家事育児をしない！消えてほしい」とか「モラハラ夫と別れたい」と言っている人は離婚しないよね。SNSでも旦那の愚痴や悪口ばかり。ストレスがたまる相手と一緒にいて何が楽しいのかな？