＜なんで離婚しないの？＞さんざん旦那の愚痴を言うくせに、別れず現状維持。結局女は口だけなの？
ママ友と話をしたりSNSを見たりしていると、旦那さんに不満を持っているママがいることがわかります。しかし離婚をするかというと、実際にはしていない人もいるそう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『「夫が家事育児をしない！ 消えてほしい」とか「モラハラ夫と別れたい」と言っている人は離婚しないよね。SNSでも旦那の愚痴や悪口ばかり。ストレスがたまる相手と一緒にいて何が楽しいのかな？ そこまで嫌いな人と離婚しない理由を知りたい』
旦那さんの愚痴を言うけれど、離婚をしない理由
お金の問題があるから
『手放したくない経済力だから。生活が安定していれば、こっちは好き勝手使えるからね』
『結局はお金だよ。自立する経済力がないから』
現在、旦那さんの収入によって生活が成り立っている場合、離婚をすると今の生活が保てなくなる可能性があります。ママも仕事をしていて収入があるならよいでしょうが、そうでない場合は生活費の問題が出てきてしまいます。今後のことを考えると、離婚をせずに今の状態をキープした方が得策と考えるのではないでしょうか。
子どものことを考えてしまうから
『子どもの父親だから』
『子どもが父親に懐いているから』
親同士は離婚を考えていても、子どもは離婚してほしくないと思うこともあるでしょう。特に子どもが旦那さんに懐いていると、父親がいなくなることで寂しい思いをしてしまいます。子どもの気持ちを考えると、ママだけの判断で離婚をするわけにはいかないと思ってしまいますね。
『子どもがいるなら、子どもの生活もガラリと変えてしまうから、なかなか踏ん切りがつかないんじゃない？』
離婚をすると、子どもが今住んでいる家から離れることもあります。そうすると学校が変わり生活も大きく変化してしまうでしょう。また仲よくしている友達とも離れることになるでしょうから、子どものことを考えると離婚への踏ん切りがつかないこともあるのかもしれません。
正論を聞きたいんじゃない。旦那さんの愚痴くらい吐かせてあげて
『私は人に愚痴も相談もしないタイプだけれど、言う人は旦那さんを批判してほしいわけではなく、ただただ共感してほしいんだと思う』
『本人に言えない愚痴や悪口くらい吐き出させてやろうよとは思う。私個人も、夕ご飯を作った後に連絡なく飲み食いして帰ったときは、クソ旦那め！ と思う。吐いて気持ちがスッキリするならそれでいいじゃん』
旦那さんの愚痴を人に言ったりSNSに投稿したりするのは、他の人に旦那さんを叩いてほしいわけではなく、共感してほしいだけなのかもしれません。「離婚をしたい」と言ったとしてもそれは本心ではなく、そのくらいイラっとすることがあったと話すことで、気持ちをスッキリさせているのではないでしょうか。そして「その気持ちわかるよ」と寄り添ってもらえれば、それでいいと思っているのかもしれませんね。ママたちの気持ちがスッキリするのであれば、愚痴くらいは許してあげてもよいのでしょう。
愚痴を言って離婚を避けられるなら、その方がいい
『私はバツイチだけれど、離婚しないでどうにかなるなら、離婚はしない方がいいと思っているよ。旦那が嫌いで悪口を書いて離婚が回避できるなら、それでいいのよ。私は自分で頑張る選択をしたけれど、大変だったよ。子ども2人は大学を出て社会人になったけれど、やはり大変だった。一馬力はそういうことだよ。自分で言うのはなんだけれど、メンタルが強くないと生きていけない。離婚せずに愚痴を言いながら頑張っている人は、それはそれで正解なのよね』
旦那さんの愚痴を人に話したりすることでママたちの気持ちがスッキリするならば、離婚には至らないこともあるのでしょう。それにママたちはただ愚痴を言いたい、他の人に共感してほしいだけの場合も。話すことでストレスを発散させているとも考えられますよね。いくら「離婚をしたい」と言っても、それは本心ではないのかもしれませんね。
また実際に離婚をすると経済的な面でも苦労する場合もあるでしょう。実際に離婚をしたママからは、子どもを1人で育てるにはお金も労力もかかり大変だったというコメントも寄せられています。離婚をしない理由は人それぞれでしょうが、離婚をせずにいられるのであれば、その道を選ぶことがママにとってもよいことなのかもしれません。