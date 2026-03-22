【モデルプレス＝2026/03/22】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）。3月25日放送の最終話を前に、成田凌のクランクアップの様子が到着した。【写真】杉咲花の寝顔に接近 見つめる成田凌◆成田凌「冬のなんかさ、春のなんかね」クランクアップ成田が演じた佐伯ゆきおは、⼟⽥文菜（杉咲）の現在の彼氏。2人はコインランドリーで出会い、共通の好きな音