「人生終わった」と思ったその日から、すべてが始まった――。俳優の松坂桃李が、カンテレのドキュメンタリー番組『ザ・ドキュメント 氷の上で、生きていく〜ミラノへの11年〜』(22日16:00〜 ※関西ローカル)でナレーションを担当。パラアイスホッケー日本代表のエース・伊藤樹選手(20)の歩みに触れ、「親子愛が本当に胸を打つ」「自分の抱えている問題がちっぽけに感じるくらいの魅力がある」と語った。本作は、8歳のときの交通事