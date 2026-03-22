フジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）が22日に放送された。最終回となる29日の放送の予告で、女優の小林聡美が初登場することが明かされた。小林は同番組のナレーションを担当。予告で「ボクらの時代、来週はいよいよ最終回。私も出演します」と説明した。