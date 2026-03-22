どんなに長い付き合いでも、相手の身勝手な振る舞いに耐え続ける必要はない。投稿を寄せた50代女性は小学生の頃、幼馴染の家に遊びに行くとその父親から不適切な性的接触をされ、心の傷になっている。そもそも幼馴染は容姿を見下してくる人で、限界を感じ、なるべく会わないように距離を置き始めていた。そんな折、ついに絶縁の決定打となる出来事が起きる。（文：篠原みつき）「7歳も年下なんて絶対ありえない」と言っていたくせ