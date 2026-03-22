「絶対無理」結婚式を直前ドタキャンして絶縁！ 幼馴染の父にトラウマを植え付けられ、本人には見下され続けた女性の怒り【後編】

どんなに長い付き合いでも、相手の身勝手な振る舞いに耐え続ける必要はない。投稿を寄せた50代女性は小学生の頃、幼馴染の家に遊びに行くとその父親から不適切な性的接触をされ、心の傷になっている。

そもそも幼馴染は容姿を見下してくる人で、限界を感じ、なるべく会わないように距離を置き始めていた。そんな折、ついに絶縁の決定打となる出来事が起きる。（文：篠原みつき）

「7歳も年下なんて絶対ありえない」と言っていたくせに

女性が30歳目前で7歳年下の彼氏ができたときのことだ。

「その時も彼女は『7歳も年下なんて絶対ありえない』と言っていたくせに、それから1年もたたないうちに彼女は自分の勤める社内の9歳年下の男性と結婚の案内を送ってきました」

直接の報告はなく、いきなり届いた招待状で結婚を知った女性。こちらからお祝いの連絡を入れると、彼女は「友人代表の挨拶して欲しい」と頼んできた。

そのとき相手は、女性のことを「彼女が考えた思い出すだけで腹が立つあだ名」で呼んでいたという。誠実にお願いをする態度とは思えない。

女性は即行で「絶対無理」と断ったが、しつこく頼まれ、共通の友人からも「友人代表の挨拶引き受けてあげな〜ずっとお世話になってるんだし幼馴染みでしょ？」と上から目線で言われたという。

「この友人も彼女の影響を受けてか、彼女よりはマシですがなんとなく私を見下している感じがしました。とりあえず一旦は了承しましたが引き受けるつもりはありませんでした。結果、式への出席を辞退しました」

式の数日前に今までの出来事や自身の気持ちを手紙に書き送り、関係を完全に断ち切ったという。それから30年ほど経った今、心境をこう明かす。

「離れて最初のうちこそ噂で色々耳に入ってきて不快な思いもしましたが、もう姿を見ることすらありません。起きた事実はまだ忘れることはないですが、離れられてよかったと心から思います」

結婚式という大舞台を前にしてのドタキャンは強烈だが、これまでの扱いを考えればやむを得ない逃げ方だったかもしれない。

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