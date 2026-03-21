中国共産党中央政治局委員で中央外事活動委員会弁公室主任の王毅氏は3月20日、要請に応じて、フランスのボンヌ大統領外交顧問と電話会談し、中東情勢について意思疎通を図りました。ボンヌ氏は現在のイラン、レバノンなど中東地域の情勢に対する見方を紹介し、「フランスと中国は大国であり、国連を支持し、国際法を順守し、対話によって意見の相違を解消することを提唱している。仏中両国は共同で情勢緩和、交渉再開のための活路