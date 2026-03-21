王毅主任 ボンヌ仏大統領外交顧問と電話会談

中国共産党中央政治局委員で中央外事活動委員会弁公室主任の王毅氏は3月20日、要請に応じて、フランスのボンヌ大統領外交顧問と電話会談し、中東情勢について意思疎通を図りました。

ボンヌ氏は現在のイラン、レバノンなど中東地域の情勢に対する見方を紹介し、「フランスと中国は大国であり、国連を支持し、国際法を順守し、対話によって意見の相違を解消することを提唱している。仏中両国は共同で情勢緩和、交渉再開のための活路を見いだし、貢献していくべきだ。フランスはこれについて中国との意思疎通と協力を強化し、中東の平和と安定の早期実現を推進したい」と表明しました。

王毅主任は、「中国とフランスは国連安全保障理事会の常任理事国として、現在の危急の局面に対する戦略的意思疎通と協調を強化し、国連憲章と国際法を断固として守り、世界が『ジャングルの法則（弱肉強食）』に戻るのを防止すべきだ。当面の急務は、まず衝突のまん延の勢いを抑え、他の国がこれ以上巻き込まれるのを避けること。第二に、国際社会が即時停戦を求める一致した声を上げ、和平と対話を促す努力を強めること。第三に、国連と安全保障理事会がしかるべき役割を果たし、地域の平和と安定の早期回復を推進することだ」と述べました。（提供/CGTN Japanese）