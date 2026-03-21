俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショー「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin岐阜」が21日、岐阜県庁・ミナモホール（岐阜市）で行われ、主人公・小一郎役の仲野と小一郎の想い人・直役を好演した女優の白石聖（27）が登壇した。第8話（3月1日）で最期、第9話（3月8日）で回想が描かれ“直ロス”を巻き起こした白石。今月29日にもトークショー（滋賀県米原市）に