俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショー「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 岐阜」が21日、岐阜県庁・ミナモホール（岐阜市）で行われ、主人公・小一郎役の仲野と小一郎の想い人・直役を好演した女優の白石聖（27）が登壇した。第8話（3月1日）で最期、第9話（3月8日）で回想が描かれ“直ロス”を巻き起こした白石。今月29日にもトークショー（滋賀県米原市）に参加予定で、退場後としては異例の連続イベント参加となる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

29日は「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 滋賀・米原」。白石は、のちに小一郎の正妻となる慶（ちか）役の女優・吉岡里帆とトークショーを行う。

白石の退場後のイベント出演は、当初からのプラン。祝言は実現しなかったが、番組プロモーション担当は「小一郎への直の思いを、そして、小一郎のことは慶によろしく頼みますという直の思いを、白石さんに語っていただきたく、企画しました」と明かした。

次回は22日、第11話「本圀寺（ほんこくじ）の変」が放送される。