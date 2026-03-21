漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』作者・ひらかわあや氏からの応援イラストが公開された。フリーレン、フェルン、シュタルクの3人が仲良くピースしている。【画像】ラブコメ風の絵のタッチ！ひらかわあや先生が描いた『フリーレン』イラストラブコメ感ある絵のタッチにネット上では「ひらかわやあ先生の画風むっちゃ好き…！」「神絵すぎてスマホのほとんどのところこの画像に変えて