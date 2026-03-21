72歳の女性は6年前に夫が他界し、今は次男と2人暮らし。次男は20代半ばから家にひきこもり働いていない。家計は毎年90万円の赤字で危機感を抱いた次男は突如、自ら驚きの行動を起こし、40代で目標を成就させた――。写真＝iStock.com／mihailomilovanovic※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mihailomilovanovic■20代半ばからひきこもった40代の逆襲今回取り上げるのは、東京都に住む吉本家（仮名）。父親は6年前に他界し、