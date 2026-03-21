ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が3月19日（木）に配信された。番組中盤、保険の更新手続きの話題から、井口が自身の極端な人生観を激白する一幕があった。所属事務所・タイタンの社長（太田光代）の同席のもと、保険の更新手続きをおこなったという井口。担当者から「こちらの積み立てのプランをご紹介します」と将来への備えを提案されたが、井口は「