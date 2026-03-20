映画『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』（4月1日公開）で、さまよえるオランダ人役の声優を務めるマーク・ハミルンが、実写シーンにも登場。特殊メイクで誰だかわからない姿に変身するメイキング映像が解禁された。【動画】マーク・ハミルがさまよえるオランダ人に大変身！メイキング映像『スポンジ・ボブ』は、1999年にアニメーターのステファン・ヒーレンバーグが生み出した人気キャラクター。海