「ゾス!」の大きな掛け声と共に、きょうも1日が始まる。上司からの厳しい叱責、同僚との激しい競争、残業、会社での飲み会…かつて昭和の日本企業さながらの光景が今も残る会社に、若者たちが自らの夢を抱え飛び込んだ――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」に飛び込んだ新入社員たちの1年を追った「今どき