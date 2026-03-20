約778万円から！ レクサス新型「ES」発売！レクサスの米国法人は2026年3月18日、8代目となる新型「ES（2026年モデル）」を発表しました。レクサスを象徴するラグジュアリーセダンとして長年親しまれてきたESですが、今回のフルモデルチェンジで最大のトピックとなるのは、ハイブリッドモデルに加え、同車初となるバッテリー電気自動車（BEV）の登場です。【画像】超カッコいい！ これが「新型ES」です！（30枚以上）新型ESは