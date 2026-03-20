フジテレビ系列情報・報道番組出演者が出席する『FUJI FUTURE UPDATE LIVE コンテンツ発表会』が20日、都内の同局内で開催された。【写真】フジテレビアナウンサーずらり！「コンテンツ発表会」の模様会見には『ノンストップ！』から設楽統（バナナマン）、三上真奈アナ、『めざましテレビ』から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、『Live Newsイット！』から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ（※崎＝たつさき）、遠