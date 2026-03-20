バナナマン設楽、ガチャピンの“実年齢”に驚き まさかの共通点も発覚
フジテレビ系列情報・報道番組出演者が出席する『FUJI FUTURE UPDATE LIVE コンテンツ発表会』が20日、都内の同局内で開催された。
【写真】フジテレビアナウンサーずらり！「コンテンツ発表会」の模様
会見には『ノンストップ！』から設楽統（バナナマン）、三上真奈アナ、『めざましテレビ』から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、『Live News イット！』から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ（※崎＝たつさき）、遠藤玲子アナが参加。司会は伊藤アナ、山崎アナが務めた。
さらに『Live News イット！』の天気コーナーに出演するガチャピンがかけつけた。実は4月2日が誕生日だというガチャピンだが設楽は「4月の2日…？僕の兄と同じです」と“共通点”を発見。
そこでガチャピンは年齢を聞かれると「5歳！」と元気よく回答。設楽が「うそ？すごい小さい頃からみてるけど」と疑うと、ガチャピンは「53周年を迎えたけど5歳です！」とあくまで主張。
そこで設楽が「僕も4月で53歳。53周年…同い年じゃないですか」と追究するとガチャピンは「同じ年ではない」と否定。伊藤アナは「うまく書いてください」と報道陣に断りをいれた。
また、ガチャピンは4月から『めざましテレビ』にも出演。設楽は「大活躍ですね。だったら『ノンストップ！』にも来てほしい」と熱望していた。
【写真】フジテレビアナウンサーずらり！「コンテンツ発表会」の模様
会見には『ノンストップ！』から設楽統（バナナマン）、三上真奈アナ、『めざましテレビ』から伊藤利尋アナ、井上清華アナ、生田竜聖アナ、『Live News イット！』から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ（※崎＝たつさき）、遠藤玲子アナが参加。司会は伊藤アナ、山崎アナが務めた。
そこでガチャピンは年齢を聞かれると「5歳！」と元気よく回答。設楽が「うそ？すごい小さい頃からみてるけど」と疑うと、ガチャピンは「53周年を迎えたけど5歳です！」とあくまで主張。
そこで設楽が「僕も4月で53歳。53周年…同い年じゃないですか」と追究するとガチャピンは「同じ年ではない」と否定。伊藤アナは「うまく書いてください」と報道陣に断りをいれた。
また、ガチャピンは4月から『めざましテレビ』にも出演。設楽は「大活躍ですね。だったら『ノンストップ！』にも来てほしい」と熱望していた。