俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が物語の核心に迫り、登場人物の正体や事件の全貌が明らかになりつつある。SNS上では警察内部の“スパイ”の存在を巡る考察も過熱し、視聴者の関心を集めている。【写真】まさかのスパイ!?疑惑の目を向けられている登場人物たち本作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた作品。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自ら