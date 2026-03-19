¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï19Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½GK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÈ¯É½¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï±¦ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤Î¶ÚÆùÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥ë¥È¥ï¤Ï17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î2nd¥ì¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÃæ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½GK¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥ó¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£