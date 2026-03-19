俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の一番くじが今年発売されることが決定し、話題となっている。【発表】すげえ！『VIVANT』一番くじ発売決定動画が公開一番くじの公式Xでは19日、『VIVANT』のロゴを用いた一番くじ発売を伝える動画を投稿。「COMING SOON 2026」と、今年発売することを伝えている。公式HPでも発売日、商品内容などの詳細は発表されていないが、メーカー希望小売価格は1回790円（税込み）とし