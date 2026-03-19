『VIVANT』一番くじ発売にネット沸く「マジか!?」 ラインナップ予想も加熱「堺雅人フィギュアが欲しい」「ノコル様来るかな？」

『VIVANT』一番くじ発売にネット沸く「マジか!?」 ラインナップ予想も加熱「堺雅人フィギュアが欲しい」「ノコル様来るかな？」