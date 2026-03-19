『VIVANT』一番くじ発売にネット沸く「マジか!?」 ラインナップ予想も加熱「堺雅人フィギュアが欲しい」「ノコル様来るかな？」
俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の一番くじが今年発売されることが決定し、話題となっている。
【発表】すげえ！『VIVANT』一番くじ発売決定動画が公開
一番くじの公式Xでは19日、『VIVANT』のロゴを用いた一番くじ発売を伝える動画を投稿。「COMING SOON 2026」と、今年発売することを伝えている。公式HPでも発売日、商品内容などの詳細は発表されていないが、メーカー希望小売価格は1回790円（税込み）としている。
この発表にはファンから「VIVANTの一番くじでるの?!」「マジか!?楽しみすぎる！」など驚きの声のほか、「これはラインナップ気になりますね…！」「ラストワンは!?」「堺雅人フィギュアが欲しい」「バルカ警察のバッジあったりしないかな？」「ノコル様来るかな？」「ドラムのボイス付きぬい(cv.林原めぐみ)ほしい」など、ラインナップを予想する声など多くの反響が寄せられた。
『VIVANT』は、『半沢直樹』シリーズ、『下町ロケット』シリーズ、『陸王』『ドラゴン桜』などを手掛けた福澤克雄氏が演出だけでなく原作も手掛けた完全オリジナルストーリー。予測不能なストーリー展開と映画並みの映像美、主演の堺雅人のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストの競演で大きな注目を集めた。最終回は世帯平均視聴率19.6％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）を記録し、全10話のテレビ放送における総視聴者数は6000万人を突破。テレビ離れが叫ばれる中、圧倒的な存在感を示した。
続編の制作も発表されており、前作のラストシーンから直結した物語。主人公の設定などに変更はない。今回も国内外問わずに大規模ロケを敢行し、世界を駆け巡るという。
【発表】すげえ！『VIVANT』一番くじ発売決定動画が公開
一番くじの公式Xでは19日、『VIVANT』のロゴを用いた一番くじ発売を伝える動画を投稿。「COMING SOON 2026」と、今年発売することを伝えている。公式HPでも発売日、商品内容などの詳細は発表されていないが、メーカー希望小売価格は1回790円（税込み）としている。
『VIVANT』は、『半沢直樹』シリーズ、『下町ロケット』シリーズ、『陸王』『ドラゴン桜』などを手掛けた福澤克雄氏が演出だけでなく原作も手掛けた完全オリジナルストーリー。予測不能なストーリー展開と映画並みの映像美、主演の堺雅人のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストの競演で大きな注目を集めた。最終回は世帯平均視聴率19.6％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）を記録し、全10話のテレビ放送における総視聴者数は6000万人を突破。テレビ離れが叫ばれる中、圧倒的な存在感を示した。
続編の制作も発表されており、前作のラストシーンから直結した物語。主人公の設定などに変更はない。今回も国内外問わずに大規模ロケを敢行し、世界を駆け巡るという。