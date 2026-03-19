気付かぬうちに冷蔵庫で保存していたダイコンがしわしわになってしまった経験がある人は多いと思います。その際、栄養分がどの程度残っているのか気になったことはありませんか。【要注意】「えっ…意外すぎる…！」 これが「実は糖質が多い」野菜です！（8つ）しわしわになったダイコンは、栄養がほとんどない状態なのでしょうか。食べても問題ない状態と廃棄すべき状態の境界線について、金沢駅前内科・糖尿病クリニック（金