「逆に怖さを感じない」俳優の仲野太賀（33）が主演するNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャストとして、ロックバンド「Alexandros」のベーシスト・磯部寛之（43）が、四国の有力大名・長宗我部元親役で3月15日の放送回から登場した。【写真を見る】ミュージシャンから俳優へ…新たな道を開拓した先駆者たち同バンドは2015年にメジャーデビューし、「ワタリドリ」「閃光」などのヒット曲がある。すでに、ボーカルの川上洋平