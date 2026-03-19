サンシャインシティプリンスホテルは、「ストロベリー＆ホワイトショコラスイーツブッフェ」を3月14日から5月15日まで開催する。春の訪れがテーマ。スイーツと食事メニュー合わせて30品以上をそろえ、スイーツはショートケーキ、いちごパイ、ホワイトショコラをまとわせたスフレチーズ、いちごのバウムクーヘンをホワイトショコラでコーティングした四つ葉のクローバー、ピスタチオムースで仕上げたいもむしムースなど苺とショコラ