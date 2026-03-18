アメリカで、「未来の出来事に賭けて利益を得る」ことをうたう新しいタイプのサービスが、規制当局との衝突に直面している。アリゾナ州は、将来の出来事の結果に金銭を賭けられる「予測市場（プレディクションマーケット）」アプリを展開するKalshiを刑事訴追した。同社が無許可で実質的なオンライン賭博サービスを運営し、州内の住民に選挙結果などを対象とした賭けを行わせていたとのこと。アリゾナ州司法長官クリス・メイズは現