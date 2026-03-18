3月19日に開幕する第98回選抜高校野球。6日には組み合わせ抽選会が行われ、初戦の対戦カードも決まった。果たして紫紺の大優勝旗を手にするチームはどこになるのか。昨年秋の戦いぶりと抽選結果から展望する。【西尾典文／野球ライター】【写真】今年も生まれるか…甲子園で大暴れした怪物たち決勝までにかなりの消耗がまず注目度が高いのは昨年の優勝校である横浜（神奈川）だ。高校ナンバーワン投手の呼び声高いエース・織