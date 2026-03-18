侍ジャパンとしてWBCに出場していた西武・隅田知一郎投手（26）が18日、ベルーナドームで行われたチーム練習に合流した。時差ぼけがほとんどないという隅田はキャッチボールで体を慣らすと早速ブルペンに入って投球練習を行った。「MLB球になれていたのでいち早く日本のボールに対応したいと思った」と早期の登板を視野に精力的に汗を流した。2月中旬から日本代表のキャンプに参加、西武での練習は約1カ月ぶりとなる。久しぶ